आज का तुला राशिफल, 18 जुलाई 2018: ऑफिस में होगी तारीफ, घर में रहेगी सुख-शांति

दैनिक राशिफल: आज घर में सुख-शांति रहेगी। ऑफिस में आपके काम से सभी प्रसन्न होंगे। मान-सम्मान मिल सकता है। माता-पिता की ओर से खुशखबरी मिल सकती है। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। यात्रा लाभप्रद रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: विदेश यात्रा के योग हैं। इच्छानुसार काम करेंगे। करियर की चिंता रहेगी। यात्रा से लाभ मिलेगा। काम जल्दी पूरे होंगे। समाज और राजनीति आज आपका दबदबा रहेगा। एक पैकेट हल्दी किसी नारायण मंदिर में दान करें। लव राशिफल: आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा।आज रोमांस कर सकते हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए योजना बनाएंगे। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिलने की संभावना है। आज आप कोई बड़ा उधार चुकता कर सकेंगे। इससे बहुत बड़ी मानसिक शांति मिलेगी। आप आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लें। लेन-देन में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अपने बीते हुए वक्त के बारे में ज्यादा ना सोचें। इससे आपका समय के साथ दिमाग खराब होगा। आप अपनी उर्जा बचा कर रखें और उसका सकारात्मक उपयोग करें। आप खुद को मानसिक तनाव से दूर रखें। परिवार के साथ समय बिताएं।

First Published on July 18, 2018 5:01 am