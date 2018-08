आज का तुला राशिफल, 16 अगस्त 2018: परिवार में रहेगी सुख-शांति, कार्य में मिलेगी सफलता

दैनिक: परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। कार्य में सफलता और यश मिलेगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 85 % होगा।टैरो राशिफल: आज आप पर सबकी नजर रहेगी। आकर्षण का केंद्र रह सकते हैं। पुरानी चिंताएं परेशान कर सकती है। पुराने दोस्तों से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। जल में सफेद तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर का कोई बात आपको परेशान कर सकती है। किसी की बात से प्रभावित हो सकते हैं। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: यदि आप प्रॉपर्टी में अपने किसी जानकार को साथ लेकर इंवेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यानी आप पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आज प्रॉपर्टी खरीने का विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके अनुकूल है। इस प्रॉपर्टी से आपको आगे जाकर बहुत लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके लिए बहुत व्यस्त दिन है, आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल जाएगी। शुरुआत में आपको ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, जरा सी लापरवाही उस बीमारी को दुबारा बढ़ने में मदद कर सकती है। आप सन्तुलित भोजन करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 16, 2018 7:21 am