आज का तुला राशिफल, 14 मई 2018: दोस्तों से होगी मुलाकात, मिल सकता है आर्थिक लाभ

दैनिक : मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको वाणी और व्यवहार को संयम में रखना पड़ेगा। दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। धार्मिक कार्य की ओर ध्यान बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 89 % होगा। टैरो राशिफल: किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। रिश्तों में पुराना विवाद खत्म होगा। आर्थिक लाभ मिल सकता है। अधूरे काम को पूरा करें। आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।ऑफिस में नीले रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आज आपको किसी की तरफ से प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबी चल सकती है। कुछ लोगों के विवाह के योग हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप कर्ज चुका सकेंगे। लोन संबंधी परेशानी खत्म होगी। बैंक के सभी काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। आज के दिन प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। किसी पर आपका कोई धन बकाया है तो आज उसकी वसूली की संभावना है। दूसरे क्षेत्रों से भी पैसा आने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लेकिन सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। आपका खुद का मन व्यायाम करने के लिए करेगा। आज आप ताजगी महसूस करेंगे। संतान के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 14, 2018 6:07 am