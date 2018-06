आज का तुला राशिफल, 14 जून 2018: धैर्यशीलता में आएगी कमी, ऑफिस में बढ़ेगा वर्चस्व

दैनिक राशिफल: परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। कार्य में सफलता और यश मिलेगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक सुख-शांति और वैभव बढ़ेगा। ऑफिस में वर्चस्व बढ़ेगा। श्रीकृष्ण को पनीर-मखाने अर्पित करें। लव राशिफल: पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। आज आप अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। आज आप रोमांस भरे दिल में धैर्य रखें और दूसरों की गलतियों को अनदेखा करें।

वित्त राशिफल: आज आपको साझेदारी से अच्छा फायदा मिलेगा। इसलिए जो लोग कोई साझेदारी करने की सोच रहे हैं तो आज उसे करने का बढ़िया दिन है। अगर आपके सामने अच्छी अवधि के लिए भी कोई प्रस्ताव आता है तो भी आप उसे स्वीकार कर सकते हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना होगा। जिन लोगों को बल्डप्रेशर, शुगर है उनको अपना विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सेहत के लिए आज का दिन परेशानी का कारण बन सकता है। कोशिश करें कि आज आप आराम करें और सही खाना खाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 14, 2018 4:50 am