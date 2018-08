आज का तुला राशिफल, 14 अगस्त 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, पिता का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल : शारीरिक स्फूर्ति का अभाव रहेगा। मन में संवेदनशीलता अधिक रहेगी। मानसिक व्यग्रता भी रहेगी। धन और कीर्ति की हानि होगी। परिवार के साथ वक्त बिताएं। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। सम्बंधियों के साथ झगड़े के कारण मन दुखी रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 58 % होगा। टैरो राशिफल: खुद पर संयम बरतें। धैर्य बनाए रखें। नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल हैं। पिता का सहयोग मिलेगा। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है।

वित्त राशिफल: सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में विरोधियों की भीड़ आपके सामने खड़ी हो सकती है। आप अपने साहस और बुद्धिमानी से ही इन लोगो को पराजित कर सकते हैं। आज आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा। इससे आप अपनी जरुरते पूरी कर पाएंगे। आने वाले समय में आप वाहन खरीदने के बारे में प्लानिंग करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अपने अच्छे स्वास्थ्य और उर्जा का उपयोग कुछ जरूरी व्यायाम, अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे खान-पान को कायम रखने में करें। आज आप अच्छा महसूस करेंगे और आपकी उर्जा का स्तर भी ऊंचा रहेगा। कुछ छोटी समस्या हो सकती है लेकिन आप उनको नजरअंदाज कर सकेंगे।

First Published on August 14, 2018 6:08 am