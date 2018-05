आज का तुला राशिफल, 13 मई 2018: कार्य होंगे सफल, पार्टनर का मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: कार्य में सफलता और यश मिलेगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। धैर्यशीलता में कमी आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 76% होगा। टैरो राशिफल: मानसिक तनाव हो सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। नींद में समस्या आएगी। जीवन पर नियंत्रण कर पाएंगे। खुद के मकान और विवाह का योग है। चंदन के इत्र का तिलक लगाएं।

लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आपके अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। आज पार्टनर का सहयोग मिलेगा। अच्छी खबर मिल सकती है। पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। वित्त राशिफल: आप कारोबार संबंधी किसी परेशानी में घिर सकते हैं। कोर्ट-कचहरी तक मामला पहुंच सकता है। आर्थिक हानि भी हो सकती है। इसलिए अपनी समझदारी दिखाएं और विवाद से बचें। प्रॉपर्टी के लेन-देन से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। व्यायाम के आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। आज शरीर और दिमाग से खुद को ताजा महसूस करेंगे। आप व्यायाम जारी रखें इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पाचन-क्रिया और सेहत भी अच्छी रहती है।

First Published on May 13, 2018 5:20 am