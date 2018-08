आज का तुला राशिफल, 13 अगस्त 2018: परिवार में रहेगी सुख-शांति, शुरू कर सकते हैं नया काम

दैनिक राशिफल: धैर्यशीलता में कमी आएगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। कार्य में सफलता और यश मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: नए कार्य शुरू कर सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करेंगे। नए विचार के कारण परेशान रहेंगे। अपने काम पर ध्यान दें। ऑफिस में सफेद रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। किसी की बात से प्रभावित हो सकते हैं। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है।

वित्त राशिफल: आज आप अपने करियर के बारे में विचार करेंगे। परिवार के साथ बाहर घूमने जा सकते है। घर की जरूरती चीजें खरीदने में पैसा खर्च करेंगे। आज आप गाड़ी खरीद सकते हैं। लेकिन आपको अपनी नकदी और बैंक बैलेंस का ध्यान रखना होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर ना इस बात का ख्याल रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आप आपका मन प्रसन्न रहेगा। कोई छोटी परेशानी जैसे कि सिरदर्द आदि हो सकती है। आप आप काम में अधिक व्यस्त रहेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं।अच्छे खान-पान और स्वस्थ भोजन से सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सकारात्मक व्यवहार रखें।

First Published on August 13, 2018 7:05 am