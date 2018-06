आज का तुला राशिफल, 12 जून 2018: दांपत्य जीवन में रहेगा सुख, यात्रा होगी लाभप्रद

दैनिक राशिफल: आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी। दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको वाणी और व्यवहार को संयम में रखना पड़ेगा। अध्यात्म की ओर ध्यान बढ़ेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। घर की मरम्मत पर ध्यान देंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी। आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। अपनी हर बात लोगों से शेयर ना करें। जल में थोड़ी सी साबुत मूंग मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। पति-पत्नी के प्यार बना रहेगा। आज पत्नी के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग कारोबार में साझेदारी से काम कर रहे हैं उनके लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए आप साझेदारी को तोड़ सकते हैं। इसका यह भी कारण हो सकता है कि जिसके साथ आपने साझेदारी की है वह व्यवसायिक तौर पर आपके बराबर का नहीं हो जिसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी मानसिक शांति रहेगी। साथ ही उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में महत्व रखती है। अब समय आ गया है कि आपको कसरत शुरू कर देनी चाहिए। क्योंकि आपका मोटापा बढ़ रहा है।

First Published on June 12, 2018 4:38 am