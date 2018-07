आज का तुला राशिफल, 12 जुलाई 2018 : सरकारी काम होंगे पूरे, सेहत रहेगी ठीक

दैनिक राशिफल: आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। सरकारी कार्यो में सफलता प्राप्त होगी। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्‍यान रखें। खुद पर संयम बरतें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: सेहत का ध्यान रखें। परिवार में सबका सहयोग मिलेगा। परिवार में परेशानी हो सकती है। आर्थिक परेशानी हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से बचें। संबंधों में विश्वासघात हो सकता है। सूर्य को लाल गुलाब से अर्ध्य दें। लव राशिफल: रिलेशनशिप के लिए आज का दिन खास है। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। आज कोई जरूरी फैसला लेने से पहले सोचें। विवाह के योग हैं।अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आप अपने सुख-आराम की चीजें खरीदने में धन खर्च करेंगे। आज आप जमीन भी खरीदने का मन बना सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति देखकर ही चीजें खरीदें। किसी से धन उधार लेने से बचें। वरना आपको यह कर्ज उतारने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। धन दौलत के मामले में आप और भी अच्छे दिन देखेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का दिन आपके लिए सही है। आपके सकारात्मक व्यवहार के कारण आप अच्छे स्वास्थ्य का आनन्द लेंगे। आज आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वरना आपको कोई चोट लग सकती है। अध्यात्म की ओर बढ़ेंगे। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी।

First Published on July 12, 2018 4:08 am