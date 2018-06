आज का तुला राशिफल, 11 जून 2018: जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, सरकारी कार्य होंगे सफल

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्‍यान रखें। खुद पर संयम बरतें। सरकारी कार्यो में सफलता प्राप्त होगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। पुराने दोस्तों से लाभ मिलेगा। पुरानी चिंताएं परेशान कर सकती है। आज आप पर सबकी नजर रहेगी। जल में सफेद तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर से आज सुख मिलेगा। आज पार्टनर के साथ लड़ाई-झगड़ा ना करें। पति-पत्नी के बीच रिश्ते सामान्य रहेंगे। तुला राशि वालों की दोस्ती प्यार में बदल सकती हैं।

वित्त राशिफल: आज आप किसी की मदद करेंगे। जिससे आपको अच्छा लगेगा। आपको पता है कि ऐसे नेक कामों का भविष्य में अच्छा फल मिलता है। आज आपको कारोबार में मुनाफा मिलेगा। आपके अपने खर्चे पूरे हो रहे हैं तो दूसरों के लिए थोड़ा बहुत करने में आपका कुछ जाता भी नहीं। इससे आपके मन को खुशी मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको खुद का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको बाहर के खाने से बचना चाहिए। साथ ही हरी सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा।

First Published on June 11, 2018 4:35 am