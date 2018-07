आज का तुला राशिफल, 11 जुलाई 2018 : संगीत के प्रति बढ़ेगा रुझान, आर्थिक लाभ मिलने की संभावना

दैनिक राशिफल: व्यवसाय या नौकरी पर सहकर्मियों की तरफ से कम सहयोग मिलेगा। कला एवं संगीत के प्रति रुझान रहेगा। लंबे प्रवास या धार्मिक स्थल की यात्रा संभव हो सकती है। नए कार्य के प्रारंभ के लिए दिन अच्छा है। व्यवसाय में लाभ का अवसर मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको परिजनों का सहयोग मिलेगा। अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे।ऑफिस में भी आपको सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। पति-पत्नी में अपनी बात मनावाने को लेकर बहस या विवाद जैसी स्थिति भी बन सकती है। प्रेम करने वाले लोग पार्टनर के नजदीक आएंगे। आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। अपनी भावनाएं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलने के संकेत हैं। आज जो लोग नया काम शुरू करना चाहते उनको लाभ मिल सकता है। पूंजी निवेश से आपको अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों से जो आप एक नई योजना बना रहे थे उस पर काम शुरू करने के लिए आज का दिन बड़ा शुभ है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज काम अधिक होने से तनाव की स्थिति बन सकती है इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यह परेशानी बढ़ सकती है अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं। इसलिए आप सकारात्मक सोच रखें। आलस्य करने से बचें।

First Published on July 11, 2018 4:54 am