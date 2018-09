आज का तुला राशिफल, 10 सितंबर 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, लेन-देन में बरतें सावधानी

दैनिक राशिफल: विदेश जाने के योग हैं या विदेश से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वाणी पर संयम रखें। नए कार्य का आरंभ कर सकेंगे। तीर्थस्थान पर जाने के योग हैं। संतान पक्ष के कारण चिंता रहेगी। यात्रा पर जाने से बचें। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 66 % होगा। टैरो राशिफल: समाज में मान-सम्मान मिलेगा। आप जो काम कर रहे थे और जिसमें रुकावट आ रही थी, आज वह काम पूरा हो सकता है। काम का बोझ बढ़ेगा। पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें। आज के दिन तली हुई चीजें ना खाएं। लव राशिफल: अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। रिलेशनशिप के लिए आज का दिन खास है। आज कोई जरूरी फैसला लेने से पहले सोचें। विवाह के योग हैं।

वित्त राशिफल: अपने कार्यक्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा जोखिम उठाते हैं तो यह तय है कि आगे आपको इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है।आपको करियर में सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कैरियर में आर्थिक लाभ के नये मौके सामने आयेंगे। आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। इस मौके का भरपूर फायदा उठाइये।

स्वास्थ्य राशिफल: तनाव से बचने के लिए व्यायाम शुरू करना चाहिए। साथ ही योग भी करें। इससे आपको मानसिक खुशी मिलेगी। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज ऑफिस के काम से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। इससे आप खुश होंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 10, 2018 5:51 am