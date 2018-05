आज का तुला राशिफल, 10 मई 2018: हितशत्रुओं से रहें सावधान, विवाद से बचें

दैनिक राशिफल: स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद-विवाद हो सकता है। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। आकस्मिक धनलाभ होने की संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। गुस्से और वाणी पर संयम रखें। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 83 % होगा।

लव राशिफल: पार्टनर को समय नहीं देने से वह नाराज हो सकता है। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी की तरफ से प्यार भरे संदेश मिलने की वजह से छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आज के दिन इन संदेशों को इग्नोर करें और पढ़ाई करें। वित्त राशिफल: आज कोई आपसे कोई धन उधार मांगने आऐ तो उससे बचिये। कारोबार में विस्तार के लिए समय अनुकूल नहीं है। इसलिए थोड़े समय बाद ही कारोबार में विस्तार के लिए सोचें, वरना आपको नुकसान हो सकता है।

टैरो राशिफल: आर्थिक सफलता मिल सकती है। आज आपके जरूरी काम पूरे होंगे। कारोबार की प्लानिंग करेंगे। फोकस बनाए रखें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को चंदन चढ़ाएं। स्वास्थ्य राशिफल: आप पिता की सेहत में सुधार होगा। जो लोग पेट की बीमारी से परेशान है उनको इस समस्या से छुटकारा मिलेग। सलाह अनुसार खाना लें और व्ययाम करें। जिससे आप जल्द ठीक हो सकेंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 10, 2018 5:57 am