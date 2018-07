आज का तुला राशिफल, 10 जुलाई 2018 : जरूरी काम होंगे पूरे, संतानपक्ष से मिलेगी अच्छी खबर

दैनिक राशिफल: परिवार के साथ वक्त बिताएं। शारीरिक स्फूर्ति का अभाव रहेगा। सम्बंधियों के साथ झगड़े के कारण मन दुखी रहेगा। मन में संवेदनशीलता अधिक रहेगी। माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। धन और कीर्ति की हानि होगी। संतानपक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 86 % होगा। टैरो राशिफल: कारोबार की प्लानिंग करेंगे। फोकस बनाए रखें। आर्थिक सफलता मिल सकती है। आज आपके जरूरी काम पूरे होंगे। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को चंदन चढ़ाएं।लव राशिफल: पार्टनर को समय नहीं देने से वह नाराज हो सकता है। इसलिए आज पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाएं। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी की तरफ से प्यार भरे संदेश मिलने की वजह से छात्रों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। आज के दिन इन संदेशों को इग्नोर करें और पढ़ाई करें।

वित्त राशिफल: आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। कि आपका पैसा कहां जा रहा है और कहां से कितना आ रहा है। इससे आप अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना लें क्योंकि आर्थिक अस्थिरता की आशंका है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो आज सिर्फ शेयर बाजार के मिजाज पर नजर रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आपको अब खुद के लिए समय निकालना चाहिए। क्योंकि आप काम में लगे रहते हैं, जिससे आप सेहत पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अपने आपको इन भागते हुए कामों से दूर रखें अन्यथा आप अच्छे स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा सकेंगे। आप कुछ समय जरूर निकालें ताकि आप दिमाग को शांति दे सकें।

First Published on July 10, 2018 4:36 am