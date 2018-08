आज का तुला राशिफल, 09 अगस्त 2018: कारोबार में मिलेगी तरक्की, यात्रा पर जाने की संभावना

दैनिक राशिफल: आज आपको मान-सम्मान मिल सकता है। मित्रों के साथ खान-पान हो सकता है। आज का दिन अच्छा होगा। यात्रा पर जाने के योग हैं। धन लाभ के संयोग है। तन व मन की तंदुरस्ती अच्छी है। आर्थिक रूप से दिन अच्छा होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: व्यापार में सफलता पाने के लिए उस काम को अच्छे से करें। ऑफिस में सहयोगी से मदद मिल सकती है। अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। ऊं नमस्ते गणपतये बोलते हुए गणपति को घी और इत्र का तिलक अर्पित करें। लव राशिफल: महिला मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेमी से बात शेयर कर पाएंगे। प्रेम करने वाले लोग पार्टनर के नजदीक आएंगे। पति-पत्नी के बीच मन मुटाव हो सकता है। आर्थिक लाभ मिल सकता है। सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको पैसे रुपये को लेकर कोई ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है। ताकि आज या भविष्य में आपको फायदा मिल सकें। आपको ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है, बल्कि कुछ अच्छे फायदे हो सकते हैं इसलिए आप पूंजी निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपका मन प्रसन्न रहेगा। पिता की सेहत में सुधार आ रहा है। आज आपकी मुलाकात दोस्तों से होगी। उनके साथ आप मौज-मस्ती करेंगे। आज आपको ज्यादा तला-भुना खाने से बचना चाहिए। आपकी सेहत मजबूत रहेगी।

First Published on August 9, 2018 6:13 am