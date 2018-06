आज का तुला राशिफल, 07 जून 2018: अटके काम होंगे पूरे, वाद-विवाद से बचें

दैनिक राशिफल: आकस्मिक धनलाभ होने की संभावना है। हितशत्रुओं से भी सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद-विवाद हो सकता है। गुस्से और वाणी पर संयम रखें। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 87 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपके काम जल्दी पूरे होंगे। आप जो काम कर रहे थे और जिसमें रुकावट आ रही थी, आज वह काम पूरा हो सकता है। इच्छानुसार काम करेंगे। यात्रा से लाभ मिलेगा। एक पैकेट हल्दी किसी नारायण मंदिर में दान करें। लव राशिफल: आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। इसलिए तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। रोमांस कर सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा।

वित्त राशिफल: आज आपके कारोबार में तरक्की हो सकती है। जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको अपनी गतिविधियां और बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि आपकी मौजूदा बिक्री अच्छे फायदे दे रही है। लेकिन कारोबार में विस्तार के लिए आपको नई योजना पर काम करना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा। लेकिन आपको इसका लाभ मिलेगा। इससे आप खुश होंगे। तनाव से बचने के लिए व्यायाम शुरू करना चाहिए। साथ ही योग भी करें। इससे आपको मानसिक खुशी मिलेगी।

First Published on June 7, 2018 4:39 am