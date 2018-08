आज का तुला राशिफल, 06 अगस्त 2018: जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, पुरानी परेशानी होगी दूर

दैनिक राशिफल: सरकारी कार्यो में सफलता प्राप्त होगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने के योग हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। स्‍वास्‍थ्‍य का ध्‍यान रखें। खुद पर संयम बरतें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 63 % होगा। टैरो राशिफल: पुरानी चिंताएं परेशान कर सकती है। आज आप पर सबकी नजर रहेगी। आज आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। पुराने दोस्तों से लाभ मिलेगा। जल में सफेद तिल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: किसी की बात से प्रभावित हो सकते हैं। प्रेमी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। पार्टनर का कोई बात आपको परेशान कर सकती है। आज आपका मूड रोमांटिक रहेगा। पार्टनर से सुख मिल सकता है। अविवाहित लोगों की शादी तय हो सकती है।

वित्त राशिफल: जो लोग कर्ज लेने की सोच रहे हैं उनके लिए समय सही है। आप बैंक में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग व्यापारिक संपत्ति खरीदने या इसमें निवेश करने का मन बना रहे हैं उनकी राह में कुछ अड़चनें आ सकती है। जो लोग किराये के घर में रहते हैं उनका आप अपना मकान होने का सपना पूरा हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप कुछ घंटे अकेले बिताने के बाद संन्तुलित महसूस करेंगे। आप आज आराम करें आप फिर से अपनी ऊर्जा पाकर अच्छा अनुभव करेंगे। आज आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां आपके दिमाग को शांति मिल सकें। पिता का ख्याल रखें।

First Published on August 6, 2018 3:33 am