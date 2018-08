आज का तुला राशिफल, 05 अगस्त 2018: धैर्यशीलता में आएगी कमी, कार्य होंगे सफल

दैनिक राशिफल: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धैर्यशीलता में कमी आएगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। मानसिक तनाव हो सकता है। कार्य सफल होंगे। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल:दोस्तों से मुलाकात होगी। पुराने तनाव से मुक्ति मिलेगी। कार्य में आ रही बाधा दूर होगी। करियर से जुड़ा कोई फैसला ना लें। जल में चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। 100 ग्राम हल्दी का दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच अनबन हो सकती है। कोई छोटी बात आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। सोच समझकर ही कुछ बोलें। यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज आपको खूब रोमांस करने का मौका मिलेगा। आज आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज आपको आपकी पुरानी संपत्ति मिल सकती है। यह आपके पूर्वजों की मेहनत का फल है। इसे संभाल कर रखें। आज आपका आकर्षक तोहफा मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज कार्यभार अधिक होने से थकान महसूस करेंगे। लेकिन आपको आराम करने की आवश्यकता है। आज आपको अपने भावनात्मक विचारों पर कंट्रोल करने की जरुरत है। आप किसी से अपने मन की बात कह सकते हैं जिससे आप मानसिक तनाव कम महसूस करेंगे।

First Published on August 5, 2018 4:27 am