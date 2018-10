आज का तुला राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: अधिकारियों का मिलेगा सहयोग, नौकरी में मिलेगी तरक्की

दैनिक राशिफल: आज नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आप अपने काम को पूरी इमानदारी से कर रहे हैं यह उसी का नतीजा है। आज आप पर अधिकारी पक्ष का सहयोग रहेगा। परिवार में उत्सव का उल्लास का माहौल बना रहेगा। मन में भावनात्मकता बढेगी। माता का सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद के दस्तावेज कर सकेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में अच्छा एवं सफल दिन है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको दफ्तर में सहकर्मियो का सहकार कम मिलेगा। धार्मिक स्थल की मुलाकात करने का प्रसंग उपस्थित होगा। व्यवसाय में लाभ का अवसर मिलेगा। काम का बोझ बढ़ेगा। आज के दिन तली हुई चीजें ना खाएं। लव राशिफल: विवाह के योग हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। रिलेशनशिप के लिए आज का दिन खास है। आज कोई जरूरी फैसला लेने से पहले सोचें।

वित्त राशिफल: अगर आप कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए सही होगा। आज नया तरीका आपके कारोबार में लाभ पहुंचाएगा। आज आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। आज आप मौके का फायदा उठा पाएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी स्कीन का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको धूप में जाने से बचना चाहिए। साथ ही आपको तैलीय खाना खाने से बचना चाहिए। त्वचा साफ रखें और ज्यादा पानी पीयें। इससे स्कीन प्रॉब्लम दूर होगी।

First Published on October 4, 2018 5:38 am