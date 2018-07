आज का तुला राशिफल, 04 जुलाई 2018: महिला मित्र से मिलेगा लाभ, निवेश करने से बचें

दैनिक राशिफल: किसी महिला मित्र से धन प्राप्‍ति हो सकती है। मित्रों के साथ बाहर घूमने जा सकते है। गृहस्थजीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य बना रहेगा। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: आकस्मिक धन हानि हो सकती है। आर्थिक फैसले ना लें। धोखें से बचें और निवेश को सोच-समझकर करें। नारायण मंदिर में सफेद मक्खन का भोग लगाएं। लव राशिफल: रिलेशनशिप के लिए आज का दिन खास है। आज कोई जरूरी फैसला लेने से पहले सोचें। पति-पत्नी के बीच प्यार रहेगा। विवाह के योग हैं। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसकी संभावना प्रबल है। इसलिए आज किसी भी तरह का पूंजी निवेश ना करें। वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आप अपनी आर्थिक जिम्मेंदारियों को समझें और अपने आर्थिक लक्ष्य हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करें। लेकिन आपको बहुत सावधान रहना होगा। आज निवेश करने के लिए समय आपके पक्ष में नहीं है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आप बहुत खुश हैं।आपकी खुशी जिंदादिली और ऊर्जा सभी को प्रभावित करेगी। आज आपके स्वास्थ्य में जो दिक्कत थी उनसे भी राहत मिलेगी सब कुछ आसानी से होगा इसलिए इस समय का आनन्द उठायें। कसरत करते रहिए।

First Published on July 4, 2018 5:02 am