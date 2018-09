आज का तुला राशिफल, 03 सितंबर 2018: आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, तनाव से रहें दूर

दैनिक राशिफल: कार्य में सफलता और यश मिलेगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: प्रॉपर्टी के योग हैं। आज आपका मूड रोमांटिक रहेंगे। जीवनसाथी के साथ समय अच्छा रहेगा। धोखा मिल सकता है। तनाव से बचकर रहें। किसी पुरुष के शब्दों से कष्ट हो सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज आप नारंगी रंग का तिलक लगाएं। लव राशिफल: आज पार्टनर के साथ घूमने जा सकते हैं। दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी इंसान की और आप आकर्षित भी हो सकते हैं। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपकी कंपनी की तरक्की होगी। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो लोग खुद का काम करते हैं यानी किसी चीज का कारोबार करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। अचानक कोई बड़ा फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे परिवार में खुशियां आएगी। आज आप बड़े चाव से खाना खाएंगे। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आपकी दिलचस्पी आज नया काम करने में होगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कसरत नियमित करें।

First Published on September 3, 2018 7:08 am