आज का तुला राशिफल, 02 सितंबर 2018: इनकम में होगा इजाफा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। कार्य में सफलता और यश मिलेगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। नेगेटिव विचारों से मन विचलित बनेगा। धैर्यशीलता में कमी आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होने से राहत का अनुभव होगा। ऑफिस में वर्चस्व बढ़ेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। मेहनत का फल मिलेगा। पारिवारिक सुख-शांति और वैभव बढ़ेगा। परिवार में आनंद एवं उत्साह का वातावरण रहेगा। श्रीकृष्ण को पनीर-मखाने अर्पित करें। लव राशिफल: पति-पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। आज आप अपने से ज्यादा उम्र वाले किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अविवाहित लोगों को विवाह प्रपोजल मिल सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आप जो काम कर रहे हैं आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको अच्छा लाभ मिल रहा है। हाल के दिनों में आप जहां भी हाथ डाल रहे हैं फायदा ही फायदा हो रहा है। यही सोचकर आप इन दिनों निवेश के मामले में कुछ बड़े जोखिम उठाने को तैयार हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपने मन को पढ़ाई या किसी अन्य कार्य में व्यस्त रखेंगे ताकि आप अपना मन अपनी बीमारी से हटा सकें। आज आपका मन खुश रहेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपको आराम की आवश्यकता है। जिसमें आप कुछ ऐसा नया करें जो आपने पहले कभी ना किया हो।

First Published on September 2, 2018 5:37 am