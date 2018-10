आज का तुला राशिफल, 02 अक्टूबर 2018: विरोधियों की होगी पराजय, पार्टनर से मिलेगी खुशखबरी

दैनिक राशिफल: आज आप व्यस्त और परेशान रहेंगे। नौकरी में लाभदायक समाचार मिलेगा और सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। स्त्री मित्रों के साथ मुलाकात होगी। विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों की पराजय होगी। आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बीमार व्यक्ति की तबीयत में सुधार होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: नए सफर की शुरूआत में बाधा आएगी। धोखा मिलने की संभावना है। मान-सम्मान बढ़ेगा। छोटा धन लाभ मिल सकता है। तनाव बढ़ सकता है। तथ्यों को समझने की कोशिश करें। हनुमान मंदिर में इमरती अर्पित करें। लव राशिफल: पार्टनर से आपको खुशखबरी मिल सकती है। आप पार्टनर से सुख मिल सकता है। आज पति-पत्नी के बीच तालमेल ठीक रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। पार्टनर की सेहत का ख्याल रखें। कोई अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज कारोबार में पार्टनरशिप से फायदा मिलेगा। जो लोग आज प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए समय अनुकूल है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आज उनके इस काम में कोई बाधा नहीं आएगी। आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देंगे। आज आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कुछ लोग आपकी तरक्की से परेशान है और आपके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। आपके विचार चाहे उनके लिए ठीक ना भी हों तो भी उनके मन में अपने प्रति गलत भावना को ना उकसाएं।

First Published on October 2, 2018 5:26 am