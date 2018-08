आज का तुला राशिफल, 01 अगस्त 2018: इनकम से ज्यादा होगा खर्च, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: आज आपको वाणी और व्यवहार को संयम में रखना पड़ेगा। अध्यात्म की ओर ध्यान बढ़ेगा। यात्रा लाभप्रद रहेगी। आय की अपेक्षा खर्च की मात्रा बढ़ेगी। दांपत्यजीवन में सुख और संतोष का अनुभव होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मित्रों से मुलाकात होगी और उनका सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 63 % होगा। टैरो राशिफल: दोस्तों से मुलाकात होगी। आज आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। घर की मरम्मत पर ध्यान देंगे। अपनी हर बात लोगों से शेयर ना करें। जल में थोड़ी सी साबुत मूंग मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के प्यार बना रहेगा। आज पत्नी के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: जो लोग बैंकिंग क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज आप अपने सभी लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यही नहीं ये आपके बैंक बैलेंस के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आप ध्यान रखें कि आप अपने काम को आधे-अधूरे नहीं छोड़ें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी पाचन-क्रिया ठीक रहेगी। आज आप परिवार के साथ सेहत के चेकअप के लिए जाएंगे। क्योंकि आपको भी कई दिनों से दांतों में प्रॉब्लम हो रही है। आप रात को सोते समय ब्रश कर के सोएं। ध्यान रहे दांतों की जांच जरूर कराएं। अगर आपने आज चेकअप करवा लिया है तो आप आगे आने वाले बीमारी से बच सकते हैं।

First Published on August 1, 2018 5:29 am