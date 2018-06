आज का वृषभ राशिफल, 9 जून 2018: जमीन-जायदाद में करें निवेश, पुरानी बीमारी से मिलेगी राहत

दैनिक राशिफल: वृषभ राशि के जातकों के घर पर आज खुशियों भरा माहौल रहेगा। आपने अपने परिवार वालों को एकजुट करने के लिए बहुत मेहनत की है। आज आपको उसका फल मिलेगा। आपके परिवार के लोग एकजुट होंगे और आपस में ढेर सारी बातें होंगी। इससे आप लोगों के आपसी मतभेद समाप्त होंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 60% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर से ढेर सारी बातें करेंगे। आपकी यह बातचीत चैट के जरिए या फोन पर हो सकती है। इससे आप दोनों एक-दूसरे के और करीब आएंगे और आपसी प्यार बढ़ेगा। कुछ दिनों बाद ही आपकी मुलाकात होगी और इसे यादगार बनाना चाहेंगे।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए निवेश के लिहाज से अच्छा है। आज आप शेयर बाजार में निवेश से इतर जमीन-जायदाद में भी निवेश कर सकते हैं। इससे आने वाले दिनों में आपको लाभ होने वाला है। हालांकि निवेश से पहले आपको अच्छी तरह से जांच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। निवेश करते समय जल्दबाजी से बचें। टैरो राशिफल: आज आपको माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आपके पेरेंट्स आपकी बात का समर्थन करेंगे। पेरेंट्स के द्वारा आपके नए विचार का स्वागत किया जाएगा। यदि उनसे कोई सलाह मिले तो उसे नजरअंदाज ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपको अपनी किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। हालांकि अभी भी आपको कुछ सावधानियों का पालन करना होगा। आपकी लापरवाही आपको दोबारा मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। दवा समय पर लें।

First Published on June 9, 2018 4:28 am