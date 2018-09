आज का वृषभ राशिफल, 28 सितंबर 2018: आर्थिक लाभ के मिलेंगे मौके, घर पर होगा समारोह का आयोजन

दैनिक राशिफल: वृषभ राशि के जातकों के घर पर आज किसी समारोह का आयोजन होने वाला है। आपको इस आयोजन में बढ़-चढ़कर भाग लेने की जरूरत है। ऐसा करने से आपका तनाव दूर होगा। साथ ही आपके कुछ नए दोस्त बनेंगे। इससे आपकी बोरियत दूर होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आपको अपने पार्टनर में कमियां निकालने की आदत को बंद करना होगा। इससे आप दोनों के रिश्ते में काफी कड़वाहट आ चुकी है। आपको सामने वाले शख्स को सम्मान देना सीखना होगा। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाएं।

वित्त राशिफल: आपको आर्थिक लाभ के मौके मिलने वाले हैं। आपको इसका फादया उठाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप पहले से ही इसके लिए तैयार रहें और लापरवाही करने से बचें। हालांकि आपको किसी तरह के झांसे में आने से बचना होगा। आपको काफी सोच-समझकर फैसले लेने होंगे। टैरो राशिफल: घर के कामों में रहेंगे व्यस्त। घर पर कुछ मेहमानों का आगमन हो सकता है। आप उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। आप चाहें तो उनके साथ अपनी भविष्य की योजना को साझा कर सकते हैं। उनकी सलाह आपके काम आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों का स्वास्थ्य आज के दिन अच्छा रहेगा। आपकी तबीयत में सुधार आएगा। आप किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस यात्रा से आपको मानसिक रूप से काफी शांति मिलेगी। आप खुद को काफी ताजा महसूस करेंगे।

First Published on September 28, 2018 4:36 am