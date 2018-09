आज का वृषभ राशिफल, 19 सितंबर 2018: जीवनसाथी से करेंगे कोई वादा, आंख के प्रति रहें सावधान

दैनिक राशिफल: वृषभ राशि के जातक आज के दिन कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इसमें आपको थोड़ा जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ करने से पहले किसी जानकार से सलाह जरूर ले लें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 82% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने जीवनसाथी से कोई वादा करने वाले हैं। आपके इस वादे से आपका पार्टनर काफी प्रभावित होगा। हालांकि आपको वादा करते समय इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप उस पर आने वाले दिनों में खरा उतर सकते हैं या नहीं।

वित्त राशिफल: आपको अपने व्यवसाय को लेकर और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। ऐसा करने से ही आपको इसमें भविष्य में लाभ का प्राप्ति होगी। आप अपने व्यवसाय को विस्तार देने के बारे में विचार करें। इससे आपको आने वाले दिनों में काफी लाभ मिलेगा। टैरो राशिफल: आज आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी जिंदगी रुक सी गई है। और आपको कहीं जाने की जरूरत है। ऐसे में आपको अकेले कुछ समय बिताना चाहिए। आप इस पर गहराई से विचार करें कि आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों को आज के दिन अपनी आंख के प्रति विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। आपको आज अपने आंख के चेक-अप के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। इसमें आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है।

First Published on September 19, 2018 4:37 am