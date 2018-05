आज का वृषभ राशिफल, 18 मई 2018: कानूनी मामलों में मिल सकती है सफलता, दोस्तों का मिलेगा साथ

दैनिक राशिफल: वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन दोस्तों का सहयोग मिलेगा। इस सहयोग से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। इससे आप खुद को काफी प्रसन्न महसूस करेंगे। आप खुद को इस बात के लिए भाग्यशाली भी समझ सकते हैं कि आपके पास ऐसे दोस्त हैं, जो आपकी मदद के लिए आगे आते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 80% होगा। लव राशिफल: किसी के साथ रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले आपको काफी विचार करने की जरूरत है। यदि हाल के दिनों में आपको किसी ने प्रेम प्रस्ताव दिया हो तो आप जल्दबाजी ना करें। आप इस बात पर अच्छे ढंग से विचार कर लें कि वह शख्स आपके लिए कितना सही साबित हो सकता है।

वित्त राशिफल: इस राशि के लोग आज के दिन कानूनी मामलों में व्यस्त रहेंगे। इसमें आज आपको सफलता भी मिलने वाली है। आपको चाहिए कि आप इस कार्य में किसी अच्छे वकील की मदद लें। इसके साथ ही किसी की गलत सलाह के चक्कर में आने से भी आपको बचना होगा। टैरो राशिफल: आज के दिन आप अपने जीवन की पुरानी बातों को याद करेंगे। इससे आपको काफी अच्छा लगेगा और साथ ही आप कुछ सीख भी सकते हैं। परिवार वालों की सेहत का ध्यान रखें। हो सके तो आप उनके साथ बाहर घूमने जाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: वृषभ राशि के जातकों को अपनी सेहत के प्रति सावधान हो जाने की जरूरत है। यदि आपने जिम जाने की योजना बनाई हो तो उसे मूर्त रूप देना शुरू कर दें। हालांकि जिम जाने से पहले आपको किसी जानकार की राय लेनी ठीक रहेगी। इसके साथ ही आप अपने खान-पान पर विशेष ध्यान दें।

First Published on May 18, 2018 4:30 am