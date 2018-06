आज का वृषभ राशिफल, 15 जून 2018: निवेश के लिए अच्छा है दिन, कमर दर्द से मिलेगी राहत

दैनिक राशिफल: वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा ना करने पर आप अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। यदि आपको किसी की बात बुरी लगे तो उसे नजरअंदाज करने का प्रयास करें। इसके अलावा आपको दूसरों में कमियां निकालने की अपनी आदत को बदलना होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 59% होगा। लव राशिफल: आज आपके पार्टनर के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन आपको इससे बहुत घबराने की जरूरत है। यदि आप दोनों का रिश्ता तमाम प्रयास करने के बावजूद भी ठीक ना हो पा रहा हो तो उसे खत्म देना ही बेहतर हो सकता है। हालांकि आप प्रयास करें कि सब कुछ ठीक रहे।

वित्त राशिफल: यदि आप पिछले कुछ दिनों से निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन इस कार्य के लिए अच्छा है। ऐसे संकेत हैं कि आज के दिन किया गया निवेश आपको भविष्य में काफी लाभ दिला सकता है। इसके साथ ही आज आप जमीद-जायदाद से जुड़ा लेन-देन भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको लाभ हो सकता है। टैरो राशिफल: आज आप अकेले रहना पसंद करेंगे। आप अपने जीवन से जुड़ी बातों पर विचार करेंगे। इससे आपको लगेगा कि आपने अपने जीवन में काफी लापरवाही की है। और यदि आपने मेहनत की होती तो काफी कुछ हासिल कर सकते थे।

स्वास्थ्य राशिफल: वृषभ राशि के उन जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है जो पिछले दिनों कमर दर्द से परेशान थे। आज आपका कमर दर्द काफी हद तक समाप्त हो सकता है। हालांकि आपको डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां समय पर लेनी होंगी और अन्य जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 15, 2018 4:53 am