आज का वृषभ राशिफल, 13 सितंबर 2018: पैतृक संपत्ति से मिलेगा लाभ, स्वास्थ्य रहेगा अच्छा

दैनिक राशिफल: वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन कुछ मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी समझदारी और आत्मविश्वास से इसका सामना कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें किसी की मदद भी ले सकते हैं। आप जल्द ही इससे बाहर निकल सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 66% होगा। लव राशिफल: प्रेम के मामलों में आज आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आज आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन आप इससे परेशान ना हों। इससे बाहर निकलने के लिए किसी जानकार की मदद लें। इसके अलावा दांपत्य जीवन में कुछ कड़वाहट आ सकती है।

वित्त राशिफल: आज आपको निश्चित रूप से पुरानी पैतृक संपत्ति जमीन-जायदाद या आभूषण के रूप में लाभ की प्राप्ती होगी। यह आपके द्वारा कमाया हुआ धन नहीं है। अत: यह आपके लिए एक आकर्षक इनाम है। इस आकर्षक तोहफे की सराहना करें, क्योकि यह आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। टैरो राशिफल: मित्रों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। सोच-समझकर किसी रिश्ते से जुड़ें। कारोबार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सहयोगी मदद करेंगे। इससे आपका कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। दोस्तों के साथ घूमने भी जा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के लोगों का स्वास्थ्य आज के दिन काफी अच्छा रहेगा। आज आप खुद को स्वस्थ्य और ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका काम में मन लगेगा। इसके अलावा वे लोग जिन्हें जोड़ों में दर्द की समस्या है, आज उन्हें आराम मिलेगा। आपको एक्सरसाइज करना ना भूलें।

First Published on September 13, 2018 4:42 am