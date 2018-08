आज का वृषभ राशिफल, 11 अगस्त 2018: दिमाग में आएंगे नए विचार, पार्टनर के साथ बिताएंगे समय

दैनिक राशिफल: वृषभ राशि के जातक आज के दिन कुछ नए विचारों से घिर सकते हैं। आपको इन विचारों में स्पष्टता लाने की जरूरत है। इसके साथ ही इन्हें प्रकट करते समय भी सावधानी बरतें। आपको समझना पड़ेगा कि कौन से विचार आपके लिए सही हैं और कौन से नहीं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 81% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने पार्टनर के साथ ढेर सारा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आप दोनों मिलकर अपनी पुरानी यादों को साझा करेंगे। इससे आप दोनों को बहुत ही अच्छा लगेगा। रात में आप दोनों डिनर के लिए बाहर भी जा सकते हैं। इससे आपके प्यार में और अधिक गहराई आएगी।

वित्त राशिफल: आर्थिक लिहाज से आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। आज आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। इससे आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। इसके साथ ही आपको इस सफलता से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप आने वाले दिनों में बिजनेस के क्षेत्र में और भी अच्छा करेंगे। टैरो राशिफल: आप किसी बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। लेकिन केवल परेशान होने भर से काम नहीं बनने वाला है। आपको अपनी समस्या का हल निकालने का प्रयास करना चाहिए। आप चाहें तो इसमें किसी जानकार शख्स की मदद ले सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज के दिन मधुमेह और ब्लडप्रेश से परेशान लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आपकी लापरवाही के चलते यह समस्या और गंभीर हो सकती है। इसलिए इसके प्रति पहले से सावधान रहें। आपको अपने खान-पान पर ध्यान देने की जरूरत है। आप अपने भोजन में मसालेदार चीजों के सेवन से दूर रहें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 11, 2018 4:13 am