आज का वृषभ राशिफल, 07 सितंबर 2018: अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, दोस्त से कहेंगे अपने दिल की बातें

दैनिक राशिफल: वृषभ राशि के जातकों की आज के दिन अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। आप आध्यात्मिक बातों पर विचार करेंगे। इससे आपको अपने जीवन में एक नए नजरिए की प्राप्ति होगी। आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। आप किसी ऐसे शख्स से बात भी करेंगे जो आपसे आध्यात्मिक बातें करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 70% होगा। लव राशिफल: आज आप अपने किसी खास दोस्त से अपने दिल की बातें साझा कर सकते हैं। आपकी इन बातों से आपके दोस्त की थोड़ी हैरानी हो सकती है। लेकिन आप परेशान ना हों और उन्हें आपके प्रस्ताव पर विचार करने का समय दें।

वित्त राशिफल: आज आप वित्तिय मामलों को लेकर कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी आय के स्रोत में इजाफा नहीं हो रहा है। लेकिन आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप इस बारे में ठंडे दिमाग से विचार करें और सोंचे कि कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सकता है। टैरो राशिफल: आप मानसिक रूप से कुछ परेशान हो सकते हैं। आपको लगेगा कि आपकी नीतियां ठीक ढंग से कारगर नहीं हो रही हैं। ऐसे में आपको किसी जानकार से सलाह लेने की जरूरत है। कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक होता नजर आएगा।

स्वास्थ्य राशिफल: इस राशि के जातकों की सेहत आज के दिन अच्छी रहेगी। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपका खाने-पीने में काफी मन लगेगा। लेकिन आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। आप बाहर का खाना खाने से बचें और अपने भोजन में पौष्टिक आहार शामिल करें।

First Published on September 7, 2018 4:51 am