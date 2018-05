आज का वृषभ राशिफल, 7 मई 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, वाहन चलाते समय बरतें सावधानी

दैनिक राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। निवेश कर सकते है। दोस्तों की मदद मिलेगी। इससे आपको लाभ मिलेगा। कामकाम में सावधानी बरतें। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। परिवार और खुद के लिए जो प्लानिंग करेंगे वो जल्दी पूरी हो जाएगी। पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे। शुभ रंग: आज आपके लिए शुभ रंग हरा और भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल- किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। आज आपको ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक लेन देन से बचें। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज आपकी लव लाइफ रोमांस से लबरेज रहेगी। पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आज आपको पार्टनर से लाभ मिल सकता है। प्रेमी के सेहत की चिंता रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश से लाभ मिलेगा। जमीन खरीद सकते हैं। आज आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करेंगे आपको लाभ मिलेगा। कागजी कार्यवाई में सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। किसी भी सड़क दुर्घटना होने से बचें। और बेहद सावधानी से रोड पर चलें। कार या मोटरसाईकिल चलाते समय सावधान रहें। इससे आप दुर्घटना से बच सकते हैं।

First Published on May 7, 2018 6:26 am