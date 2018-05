आज का सिंह राशिफल, 31 मई 2018: परिवार में रहेगी सुख-शांति, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आध्यात्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रिय व्यक्ति के साथ की मुलाकात सुखद रहेगी। घर में भाई-बहनों के बीच तनाव दूर होगा और उनके बीच प्यार बढ़ेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: किसी अपने से धोखा मिल सकता है। महिला मित्रों से सावधान रहें। किसी कार्य में जल्दबाजी ना दिखाएं। जिंदगी में बड़े बदलाव हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से धन लाभ होने की संभावनाए हैं।बेलपत्र से श्रीयंत्र का पूजन करने से शुभता बढ़ेगी। लव राशिफल: जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज कुछ बड़ा आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आप जैसे कई लोगों को दक्षता बढाने वाला कोर्स बहुत मददगार साबित होगा। आज आप पैसों को अच्छी जगह निवेश कर सकेंगे। इससे आपको आने वाले समय में अच्छा मुनाफा मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको कोई चोट लगने की आशंका है इसलिए सावधानी बरतें। जो लोग लंबे समय तक बैठें रहते हैं उनको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको व्यायाम करना चाहिए। वरना आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। आप अपने शारीरिक व्यायाम में बदलाव लाइए, आंखों और अपनी कमर को भी आराम दीजिए।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 31, 2018 4:01 am