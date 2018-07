आज का सिंह राशिफल, 31 जुलाई 2018: खर्चों पर रखें नियंत्रण, काम में आ सकती है रुकावट

दैनिक राशिफल: आज आप गुस्से पर काबू रखें। मन अशांत रहेगा। पिता के साथ सम्बंध प्रेमपूर्ण रहेंगे और उनसे लाभ भी होगा। उच्च अधिकारियों के पर आपके कार्य का सकारात्मक असर होने से आप पर प्रसन्न रहेंगे। व्‍यवहारिकता में कमी आएगी। नौकरी में स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 61 % होगा। टैरो राशिफल: धन लाभ के योग हैं। वाद-विवाद से बचें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है और उनसे लाभ मिल सकता है। यात्रा से लाभ प्राप्त हो सकता है। गुलाबी रंग की नोटबुक या स्टेशनरी करियर में मजबूत प्रदान कर सकती है। लव राशिफल: सिंगल लोग भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। आज अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। अपनी पार्टनर को कविता लिखें इससे आपको बहुत फायदा होगा। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आपको धन प्राप्त करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ऐसा अनुभव करते हैं कि इन दिनों आपकी व्यवसायिक योजनाएं सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब आप योजना के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए योजना के मुताबिक काम करें। आपको लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने खाने पर ध्यान दें। आप बाहर का तला-भुना खा रहे हैं, जिससे यह समस्या हुई है। मसालेदार, तले और मांसाहारी व्यंजनों से दूरी बना कर रखें तो बेहतर रहेगा। पानी अधिक पीएं।

First Published on July 31, 2018 5:08 am