आज का सिंह राशिफल, 30 सितंबर 2018: प्रेमी से मिलेगा उपहार, खर्च पर रखें नियंत्रण

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी के साथ कलह हो सकती है। खर्चों बढ़ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र में अपयश प्राप्त न हो इसका ध्यान रखें। विश्वासघात से सावधान रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: वाणी से दुश्मनों का दिल जीतेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। गंभीर बातचीत से आपको सफलता मिल सकती है। सोच-समझकर अपनी बातें रखें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को गुड़, तिल चढ़ाएं। लव राशिफल: प्रेमी से कोई उपहार मिल सकता है। आज नए रिश्ते में व्यस्त रहेंगे। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल हो सकती है। आज पार्टनर आपको प्यार का इजहार कर सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा।

वित्त राशिफल: आर्थिक मामले में कोई जोखिम भरा अंदाजा लगाने या जोखिम भरा सौदा करने के लिए आज का दिन बिलकुल अच्छा नहीं है। आज आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। नुकसान कम से कम हो इसके लिए निवेश के मामले में सावधान रहें। आज आपकी समझदारी आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज वह दिन है जब आप अपनी बुरी आदतों पर रोक लगा सकते हैं। अपने आप पर संयम रखें। आपका खाने पीने या धूम्रपान की तरफ हल्का रूझान रहेगा। आज आप महसूस करेंगे कि आप सही दिशा मे जा रहे हैं।

First Published on September 30, 2018 5:19 am