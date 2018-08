आज का सिंह राशिफल, 30 अगस्त 2018: लव-लाइफ रहेगी अच्छी, आलस्य से बचें

दैनिक राशिफल: अविवाहितों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे।कोई रुका हुआ पैसा या खोई वस्तु आपको वापस मिल सकती है। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार में खुशियां रहेगी। फ्यूचर प्लानिंग करें। आलस करने से बचें। प्रॉपर्टी, शादी, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। ऊर्जा से काम करना शुभ होगा। आज के दिन चिड़ियों को सतनाजा खिलाएं। लव राशिफल: प्रेमी के साथ मन-मुटाव हो सकता है। पति-पत्नी के बीच तालमेल रहेगा। प्रेमी से गिफ्ट मिल सकता है। आज के दिन शुरू की गई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है। आपकी कोई बात पार्टनर को परेशानी में डाल सकती है।

वित्त राशिफल: आज उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनका दूध से संबंधित कारोबार है। नई गाड़ी लेने का प्लान बन सकता है। आज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। जो लोग अपनी पुरानी गाड़ी बेचने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का अच्छा है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप बीपी (बल्डप्रेशर) जैसी परेशानी से प्रभावित हो सकते हैं। आज आपको अधिक तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आपके सेहत खराब हो सकती है। आप योग , गहरे और लम्बे सांस या फिर कोई भी तरीका अपनाकर इसका हल निकालें। आपको खाना सही समय पर खाना चाहिए।

First Published on August 30, 2018 4:28 am