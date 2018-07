आज का सिंह राशिफल, 29 जुलाई 2018: परिवार में रहेगी सुख-शांति, पैतृक संपत्ति से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: आज आप किसी के मन को जीत सकते हैं। काम में सफलता मिलेगी। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। आपको खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम-संबंध बेहतर होंगे। आर्थिक लाभ मिलेगा।पॉजिटिव विचार से आपका दिन अच्छा बीतेगा। सोचे हुए काम में बदलाव कर सकते हैं। रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में गुलाबी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आज आप ऐसी पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की होगी। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। आज आपको सरकारी योजना का भी लाभ मिल सकती है। इस अप्रत्याशित लाभ का आनंद उठाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। डरावने सपने आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए सोने से पहले थोड़ी साधना करें ताकि आपके दिमाग को आराम मिले। आप सोने में आने वाले विघ्न को दूर करें तभी आप सुबह को ताजा महसूस करेंगे।

