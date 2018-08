आज का सिंह राशिफल, 29 अगस्त 2018: बड़ों का मिलेगा आशीर्वाद, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: कारोबारियों को लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित होगा। बुजुर्गों को आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशावालों की आय में वृद्धि होगी। स्त्री मित्रों से मुलाकात और लाभ होगा। घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 88 % होगा। टैरो राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। पुराने कार्यों का फल ना मिलने से परेशान रहेंगे। गुलाब का फूल अपने साथ रखें। लव राशिफल: पार्टनर को आपकी मदद से फायदा होगा। काम से बाहर जा सकते हैं। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। जो किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। प्रेमी से कोई उपहार मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज के दिन आपको लम्बी अवधि के लिए किये गये पूंजी निवेश से लाभ होने वाला है। यदि आप किसी खाद्य सामग्री अथवा अनाज के व्यवसाय में हैं तो आज का दिन लाभकारी है। इस कार्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आपकी इनकम में इजाफा होगा। धन के सोर्स में इजाफा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: कोशिश करें कि तली-भूनी और चटपटी चीजों से दूर रहें। अच्छी सेहत और ऊर्जावान बने रहने के लिए, चिन्ता ना करें। आज आपकी सेहत थोड़ी नाजुक हो सकती है। खाने की चीजों में लापरवाही ना बरतें। खाना समय पर खाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 29, 2018 5:00 am