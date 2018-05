आज का सिंह राशिफल, 28 मई 2018: अटके कार्य होंगे पूरे, फिजूलखर्ची से बचें

दैनिक राशिफल: पारिवारिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा। आत्‍मविश्वास में कमी आएगी। दोस्तों के साथ प्रवास-पर्यटन का आयोजन होगा, जो कि लाभदायी होगा। धनप्राप्ति के योग हैं। नए कार्यों की आज शुरूआत ना करें। स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 73 % होगा।टैरो राशिफल: पूंजी निवेश करने से बचें। घर में तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। आज आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। रुके हुए काम पूरे होंगे। सेहत पर ध्यान दें। चने की दाल का दान करें। लव राशिफल: प्रेमी से आज खुशखबरी मिल सकती है। आज का दिन प्रपोज करने के लिए अनुकूल है। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। मानसिक तनाव से दूर रहें। पार्टनर की किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपको अपने खर्चो पर कंट्रोल करने की आवश्यकता है। जरूरी बिलों का ही भुगतान करें। किसी भी सुविधाजनक उपकरण के खरीद के विषय में ना सोचें जिसे आप लंबे समय से खरीदना चाह रहे हैं। आपको भविष्य के लिए धन की बचत करनी चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको पेट से संबंधित परेशानी हो सकती है। बाहर का खाना और बेकार पेय पदार्थ न लें परेशानी हो सकती है। साधारण खाना लें और खूब पानी पीयें। आप जल्द अच्छा अनुभव करेंगे।

First Published on May 28, 2018 4:53 am