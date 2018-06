आज का सिंह राशिफल, 28 जून 2018: भूमि विवाद से रहें दूर, पार्टनर की सेहत को लेकर रहेंगे परेशान

दैनिक राशिफल: गलत कार्य करने से बचें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। आपकी विदेश यात्रा के भी संकेत हैं। अनैतिक कार्य से बदनामी होने का योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। इष्टदेव का नाम स्मरण और अध्यात्मिक विचार आपका सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 82 % होगा।टैरो राशिफल: आज के दिन सिंह राशि वाले थोड़े सावधान रहें। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। आज वाणी पर संयम रखें। भूमि संबंधी विवाद हो सकता है। आज आप महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप सफल हो सकती है। प्रेमी से कोई उपहार मिल सकता है। आज नए रिश्ते में व्यस्त रहेंगे। आज पार्टनर आपको प्यार का इजहार कर सकता है। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा।

वित्त राशिफल: यदि आप कारोबारी है तो आज आपका दिन अच्छा साबित होगा। आपको कुछ ऐसे इनाम मिलने वाले हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपको पार्टनर से कीमती तोहफा मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि उनकी सहायता से आपको कोई बड़ी सफलता मिल जाए और आपका फायदा हो। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पार्टनर के सेहत की चिंता रहेगी। आप कुछ परेशान हो सकते हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है बस आप उनका हौसला बढ़ायें। अगर आपको लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही आपको खान-पान पर ध्यान देना होगा और बाहर का खाना बंद करना होगा।

First Published on June 28, 2018 4:15 am