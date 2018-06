आज का सिंह राशिफल, 27 जून 2018: गलत कार्यों से बचें, वाणी पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: गलत कार्य करने से बचें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। आपकी विदेश यात्रा के भी संकेत हैं। अनैतिक कार्य से बदनामी होने का योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। इष्टदेव का नाम स्मरण और आध्यात्मिक विचार आपका सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 70 % होगा।टैरो राशिफल: आज आप महत्वाकांक्षा और जोश से भरपूर रहेंगे। आज के दिन सिंह राशि वाले थोड़े सावधान रहें। आज वाणी पर संयम रखें। भूमि संबंधी विवाद हो सकता है। मानसिक तनाव से परेशान हो सकते हैं। 125 ग्राम काली उड़द किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। लव राशिफल: लवर या जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें। वरना कोई बात बिगड़ सकती है। प्रेमी और खुद की सेहत का ख्याल रखें। पार्टनर की खुशी के लिए आपको कई मामलों में अपनी इच्छाएं दबानी पड़ सकती है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। प्रेमी से कोई गिफ्ट मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। इससे आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। जो लोग कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। आज आपको कार खरीदने पर अच्छा ऑफर मिल सकता है। यदि आपने आज किसी से सलाह ली तो आपको बाद में एहसास होगा कि उसने आपको गुमराह किया है। उनसे सावधानी बरतें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप थोड़ी कमजोरी महसूस करेंगे। इस परेशानी से बचने के लिए अच्छा खाएं और व्यायाम या योग करें। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको खुद से उत्साह दिखाना होगा। हिम्मत ना हारें, यह समय थोड़ी देर के लिए है जिसमें आप मानसिक और शारीरिक तनाव महसूस करेंगे।

