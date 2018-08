आज का सिंह राशिफल, 27 अगस्त 2018: पारिवारिक जीवन रहेगा सुखमय, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

दैनिक राशिफल: किसी मित्र का आगमन हो सकता है। आज परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। जीवनसाथी के साथ के प्यार बना रहेगा। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: कर्ज चुका पाएंगे। खर्चें बढ़ सकते हैं। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी लेंगे। नए सफर की शुरुआत करेंगे जो आपके लिए फलदायी होगा। रिश्ते अच्छे रहेंगे। गुलाब का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। चने की दाल दान करें। लव राशिफल: लव लाइफ से जुड़ा फैसला लें सकते हैं। पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। आज आपकी लव लाइफ में परेशानी आ सकती है। दोस्ती प्यार में बदल सकती है। आज के दिन शुरु हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो आपको लगेगा कि होशियारी से की गई कुछ खरीदारी का आज आपको बड़ा लाभ मिला। फिर भी आज कोई नया जोखिम ना उठायें वरना आपको नुकसान हो सकता है। आज आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आज आप शेयर बाजार में मुनाफा कमा सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: हल्का और स्वच्छ खायें ताकि आपका पाचन ठीक रहे। आप शराब का सेवन भी न करें। बाहर का खाने खाने सेब बचें। आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। अगर आप तनाव में हैं तो पता करें आपने क्या खाया था जिससे परेशानी आ रही है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 27, 2018 5:19 am