आज का सिंह राशिफल, 26 जुलाई 2018: जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, कार्यक्षेत्र में मिलेगा सम्मान

दैनिक राशिफल: कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। खर्चों बढ़ सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अपयश प्राप्त न हो इसका ध्यान रखें। मानसिक तनाव हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 71 % होगा।

टैरो राशिफल: विवाह संबंधी मामलों में उलझनें आ सकती है। कार्यक्षेत्र में आज आपको सम्मान मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे। बेचैनी बढ़ सकती है। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर पीपल को अर्पित करें।

लव राशिफल: पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें। इस सप्ताह शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी।

First Published on July 26, 2018 4:31 am