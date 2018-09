आज का सिंह राशिफल, 25 सितंबर 2018: शुरू कर सकते हैं नया काम, तारीफ मिलेगी

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष की समस्याएं कम होंगी। दोस्तों के साथ प्रवास-पर्यटन का आयोजन होगा, जो कि लाभदायी होगा। धनप्राप्ति के योग हैं। नए कार्यों की आज शुरूआत ना करें। स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आज आपको सम्मान मिलेगा। विवाह संबंधी मामलों में उलझनें आ सकती है। आज आपके काम की तारीफ होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: आज आपको प्यार में सफलता मिल सकती है। अपनी बात सोच-समझकर शेयर करें। सेहत का ध्यान रखें। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। किसी को प्रपोज कर सकते हैं।

वित्त राशिफल: परिवार के लिए भौतिक चीजें में धन खर्च करेंगे। आज आपसे कोई दोस्त पैसे मांग सकता है। यदि आप दोस्त को पैसा देने से इंकार करते हैं तो आपको रिश्ते भी खराब हो सकते हैं।आज आपको अपनी कंपनी के प्रंबंधन की जांच करनी होगी कि ये कहीं आपको कोई आर्थिक नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर आप थोड़ी चिंता में पड़ सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अच्छा महसूस करेंगे। सिरदर्द, पेटदर्द और जुकाम जैसी परेशानियों से आप छुटकारा पा सकेंगे। यदि आपकी सेहत खराब चल रही है तो आपको आने वाले समय में इस परेशानी से छुटकारा मिलने वाला है। अच्छे खान-पान और व्यायाम पर ध्यान दें जिससे आपका शरीर ऊर्जावान बना रहेगा।

First Published on September 25, 2018 4:31 am