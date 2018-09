आज का सिंह राशिफल, 24 सितंबर 2018: आपके काम की होगी तारीफ, कार्यक्षेत्र में मिलेगा सम्मान

दैनिक राशिफल: अनैतिक कार्य से बदनामी होने का योग है। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। आपकी विदेश यात्रा के भी संकेत हैं। इष्टदेव का नाम स्मरण और आध्यात्मिक विचार आपका सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। गलत कार्य करने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 71 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपके काम की तारीफ होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। विवाह संबंधी मामलों में उलझनें आ सकती है। कार्यक्षेत्र में आज आपको सम्मान मिलेगा। पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर पीपल को अर्पित करें। लव राशिफल: सिंगल लोग अपने दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। आज अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। अपनी पार्टनर को कविता लिखें इससे आपको बहुत फायदा होगा।

वित्त राशिफल: आज कारोबार में किसी तरह के निर्णय लेने से बचें। क्योंकि आज आपकी राह में कईं अड़चनें खड़ी हैं। आज आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा सकती है। आपको पैसा कमाना मुश्किल लगेगा, एक के बाद एक अड़चन सामने होंगी। प्रोपर्टी डीलिंग से संबंधित किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से आज बचें। आज आपको नुकसान हो सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आने वाले समय में आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। किसी पूंजी निवेश से आपको झटका लग सकता है। इससे आपको सिरदर्द जैसी परेशानी हो सकती है। आप ध्यान रखें कि स्वास्थ्य सम्बंधी किसी विकार को अनदेखा न करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 24, 2018 4:30 am