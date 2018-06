आज का सिंह राशिफल, 24 जून 2018: धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी रुचि, महिला मित्रों से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: धार्मिक कार्यों में रूचि बढे़गी। कार्य में गतिशीलता बनी रहेगी। आज विदेश जाने की खुशखबरी मिल सकती है। नए दोस्तों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। आमदनी में वृद्धि होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 63 % होगा। टैरो राशिफल: महिला मित्र से आपको नुकसान हो सकता है। आज के दिन आपकी रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। नए सफर की शुरुआत होगी। पारिवार में शांति रहेगी। अच्छी खबर मिल सकती है। अनार के बीज से सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर की कुछ बातें इग्नोर करनी पडे़गी। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। आज शुरू होने वाली रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। आज आपके प्रेमी के साथ रिश्तें मधुर होंगे। पत्नी के साथ मांगलिक प्रोग्राम में जाने के योग हैं। जीवनसाथी से सोच-समझकर मजाक करें।

वित्त राशिफल: जो लोग नया घर लेने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। यदि आपने अपने लिए घर का चुनाव नहीं किया है तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इससे कई अच्छे विकल्प सामने होंगे और चुनाव में आसानी होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है उनको आज दर्द से राहत मिलेगी। आपको हाल ही में जोडों की परेशानी के बारे मे पता चला है पर आप परेशान न हों। अगर आपको जोड़ों में ज्यादा परेशानी है तो डॉक्टर को अवश्य दिखायें। ज्यादा वजन उठाने से बचें।

First Published on June 24, 2018 4:50 am