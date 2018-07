आज का सिंह राशिफल, 24 जुलाई 2018: गलत कार्यों से रहें दूर, विदेश यात्रा के संकेत

दैनिक राशिफल: पारिवारिक सदस्यों के साथ मनमुटाव होगा। गलत कार्य करने से बचें। आपकी विदेश यात्रा के भी संकेत हैं। अनैतिक कार्य से बदनामी होने का योग है। धन-कीर्ति की हानि होगी। संतानों के विषय में चिंता रहेगी। इष्टदेव का नाम स्मरण और आध्यात्मिक विचार आपका सच्चा मार्गदर्शन करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तबीयत के पीछे धन खर्च होने की संभावना है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है भूरा और आपका भाग्य 72 % होगा।

टैरो राशिफल: आज आपको कही से खुशखबरी मिल सकती है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। परिवारजनों के साथ किसी बात पर मन मुटाव ना हो इस बात का ख्याल रखें। शारीरिकरुप से कुछ अस्वस्थता का अनुभव होगा। आज के दिन गुड़ का सेवन ना करें।

लव राशिफल: किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है और वह आपका जीवनसाथी बन सकता है। आज के दिन आपके लिए अच्छा होगा। बाहर घूमने जाएं तो सज-धज के जाएं। आज के दिन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 24, 2018 4:27 am