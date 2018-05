आज का सिंह राशिफल, 23 मई 2018: महिला मित्रों से मिलेगा लाभ, मिल सकती है खुशखबरी

दैनिक राशिफल: नए कार्यों का आरंभ आज न करें। स्‍वभाव में चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। स्त्री मित्रों से भेंट होगी तथा उनसे लाभ भी होगा। दोस्तों के साथ प्रवास-पर्यटन का आयोजन होगा, जो कि लाभदायी होगा। धनप्राप्ति के योग हैं। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: पति-पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। कानूनी मामलों में समस्या आ सकती है। आज आपको कही से खुशखबरी मिल सकती है। आज घर में मेहमान आ सकते हैं। माता का सहयोग मिलेगा। आज के दिन गुड़ का सेवन ना करें। लव राशिफल: जो लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन अनुकूल है। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। पार्टनर के साथ वाद-विवाद हो सकता है। आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चलेगी।

वित्त राशिफल: आज आप सोच-समझकर निवेश करें। आज आप ऐसी जगह पैसे निवेश कर सकते हैं जहां आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बात पर ध्यान रखें कि ये बेवजह के खर्चे बंद हों। कारोबार में नए लोगों का सहयोग मिलेगा, जिससे कारोबार को गति मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रोड पर सावधानी से चलें, आज आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। तेज रफ्तार से बचें। संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी, लेकिन आप ज्यादा चिंता ना करें।

First Published on May 23, 2018 3:23 am