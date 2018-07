आज का सिंह राशिफल, 23 जुलाई 2018: पारिवारिक जीवन रहेगा सुखमय, दांपत्यजीवन में रहेगी मधुरता

दैनिक राशिफल: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। दांपत्यजीवन की मधुरता का आनंद उठा सकेंगे। आज परिजनों के साथ उत्तम भोजन की प्राप्ति होगी। उपहार और धन की प्राप्ति होगी। आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 68 % होगा।

टैरो राशिफल: मानसिक तनाव से बचें। आज विवाह के प्रबल योग हैं। कारोबार को बढ़ाने की प्लानिंग हो सकती है। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। घर में वाद-संवाद का वातावरण रहेगा। ऑफिस में पीले रंग की चीजों का इस्तेमाल करें।

लव राशिफल: आज आपके काम पूरे होंगे। सहयोगी के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। प्रेमी की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। लव लाइफ में खुशी और तालमेल रहेगा। आज आप प्यार का इजहार कर सकते हैं, जिसमें सफलता मिल सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 23, 2018 4:13 am